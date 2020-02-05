مطالبات بتوقيع حد الحرابة على الجناة بعد قضية « مغتصبي قاصر الشمال »

عادل الحربي(صدى):

على خلفية الحكم على « مغتصبي قاصر الشمال » والتي تم خطفها وحبسها داخل استراحة شمال المملكة بدافع إقامة علاقة محرمة معها، لاقت القضية ردود فعل واسعة من المواطنين.

وأعرب المواطنون، عن غضبهم الشديد من حدوث تلك الجرائم في المملكة، مطالبين بإيقاع أقصى عقوبة على أي جانِ يرتكب تلك الأفعال، ومنهم من طالب بتوقيع حد الحرابة عليهم.

كما دعا المواطنون، إلى مراقبة وحماية الأولاد والبنات القصر، وتربيتهم على الحياء وغض البصر وعدم السماح لهم بالحديث مع الغرباء في أمور غير أخلاقة.

واعتبروا أن حدوث تلك الجرائم في المجتمع ما هو إلا بُعد عن الدين واستسهال الاختلاط والتعارف بين الجنسين خاصة عن طريق الإنترنت.

و قررت محكمة استئناف «شمالي السعودية» تأييد حكما قضى بالسجن 9 سنوات والجلد 900 جلدة للمتهمين.

وكانت الفتاة القاصر سقطت في فخ التعارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأقامت علاقة مع أحد الشبان من خلال «الواتساب» وتبادلت معه الصور، واستدرج الشاب الفتاة للخروج معه، وأصبح يهددها طالبا منها تكرار الخروج معه، حيث أقرت الفتاة بإقامة تلك العلاقة مع ذلك الشاب.

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