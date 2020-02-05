وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.

ولفت إلي الوظائف الشاغرة ومنها سكرتير تنفيذي (Executive Secretary بشرط حصوله على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (السكرتارية، إدارة مكتبية) أو ما يعادلها، لحملة الدبلوم (خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة)، لحملة البكالوريوس (لا يشترط وجود خبرة سابقة).

وأشار إلي حاجته لكاتب (Clerk) بشرط حصوله علي شهادة الثانوية العامة، و لا يشترط وجود خبرة سابقة.

وأبان أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/02/05م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنــــــا.