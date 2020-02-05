أسباب تساقط الماء من ماسورة العادم فى السيارة

متابعات ـ أميرة خالد(صدى):

يعد تساقط الماء من ماسورة العادم السيارة، والمعروف بـ”الشكمان”، مؤشر على سلامة المحرك والمحول الحفاز او الكاتلايزر، حيث تخرج المياه من الشكمان عندما يقوم المحول الحفاز بتحويل نواتج الاحتراق إلى ماء ونتروجين.

ولا يعنى خروج المياه من ماسورة العادم دليل دائم على سلامة هذه الأجزاء بالسيارة، أذ أن تساقط المياه قد يحدث بسبب وجود مشاكل في بعض الأجزاء الأخرى، مثل وجود تشققات في جسم المحرك أو وجود مشكلة في جوان وجة المحرك، الأمر الذى يؤدى إلى دخول الماء إليه، وبالتالى خروج مياه من الشكمان.

ويمكن لمالك السيارة أن يتعرف اذا ما كان خروج الماء من الشكمان أمر جيد من عدمه من خلال ملاحظة مستوى ماء الريداتير، واذا وجده فى المستويات الطبيعية، فأن خروج المياه من الشكمان أمر جيد، أما أذا كان مستوى المياه منخفض فى الريداتير، فهذا يعنى وجود مشكلة تستلزم منه الذهاب لمراكز الصيانة لإجراء