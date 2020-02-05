الولايات المتحدة تُعيد أسطول «جي ستار» لصد الهجمات في الشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

قامت القوات الجوية الأمريكية بإعادة نشر أسطولها الجوي من طائرات “جي ستار” لصد الهجمات في الشرق الأوسط.

وتعرف طائرات “جي ستار” أنها من طائرات أنظمة المراقبة الرادارية، وتم رؤيتها للمرة الأخيرة في قطر ، في حين كان آخر مهمة لها تمت في أكتوبر الماضي.

يذكر أن نشر الطائرات جاء بالتزامن مع التوترات الأخيرة بين أمريكا وإيران، وذلك على خلفية مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني.