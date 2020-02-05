«رونالدو» يكشف موعد اعتزاله

وكالات(صدى):

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أنه مستعد لاستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة حتى سن الـ40.

وقال في تصريحات صحفية: «سيتوقف الكثير على ما أشعر به، وعلى حافزي، لأنه من وجهة نظري المؤشرات البدنية لن تسبب لي أي مشكلة».

وأضاف: «أعتقد أنني أستطيع اللعب بهدوء حتى سن الأربعين. بصراحة، أهم عامل هو العامل النفسي، سيكون له تأثير في اتخاذ قرار الاعتزال».

واختتم: «على أي حال، كل شيء له بداية ونهاية، لذلك لن ألعب كرة القدم طوال حياتي، لكنني ما زلت أشعر بالقوة الكافية لمواصلة الفوز بشيء ذي معنى».

يذكر أن رونالدو أكمل عامة الـ35، وقد فاز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية، أهمها تتويجه 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية، وفوزه مع فريقه السابق ريال مدريد، بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات متتالية.