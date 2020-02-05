محمد العويس: غيابي لم يكن لمساومة الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

ردّ محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي، على الأنباء المتداولة بشأن سبب غيابه عن تدريبات الفريق لكي يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد «العويس»، أن غيابه عن التدريبات كان لاستكمال مرحال علاجه وليس للضغط على إدارة الأهلي، نافيًا التقارير التي تحدثت عن اشتراطه الحصول على كامل مستحقاته والمقدرة بـ 4.5 مليون ريال قبل العودة إلى الفريق .

وتواجد محمد العويس، في مقر النادي أمس للمرة الأولى بعد خضوعه لعملية جراحية لتثبيت الكسر في عظمة الوجه اليسرى، على أن يبدأ برنامجه التأهيلي من اليوم.