تركي آل الشيخ يتوعد المسيئين من الجماهير المصرية

عادل الحربي(صدى):

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على الهجوم الحاد من بعض الصفحات الجماهيرية المصرية خلال الساعات الماضية.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بفيسبوك:” بكل سهولة … الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك “.

وأضاف آل الشيخ:” من زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي.. زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح “.