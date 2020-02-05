تركي آل الشيخ يتوعد المسيئين من الجماهير المصرية
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على الهجوم الحاد من بعض الصفحات الجماهيرية المصرية خلال الساعات الماضية.
وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بفيسبوك:” بكل سهولة … الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك “.
وأضاف آل الشيخ:” من زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي.. زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح “.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 3 دقائق
اشغلت نفسك مع المصريين في أمور لا داعي لها،و بعدها تعاني منهم وتدخل في توهان من الردود.
اهتم بعملك وصحتك.