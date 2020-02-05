العثور على جثة والدة عارضة أزياء داخل منزلها

لندن(صدى):

أقدمت امرأة تبلغ من العمر 41 عاما وتدعى، شارون بورتون، على الانتحار في منزلها إثر نوبة حزن انتابتها جراء الجريمة التى ارتكبتها نجلتها بحق أطفالها.

وذكرت تقارير أن الجدة المنتحرة كانت والدة عارضة الأزياء البريطانية، لويز، التى قامت بقتل طفلتيها للتخلص من عبء رعايتهما والعودة للاستمتاع بحياتها وممارسة الدعارة.

وتسببت جريمة الأبنة في تعرض أمها لمعاملة قاسية من الغرباء، الأمر الذى أسفر عن شعورها بالحزن، وقررت الهرب من الحياة بالانتحار.

يذكر أن الأم القاتلة تم معاقبتها بالسجن مدى الحياة.