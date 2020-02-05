وظيفة نسائية شاغرة في جامعة المعرفة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة المعرفة وظيفة تقنية شاغرة للنساء للعمل في الجامعة، بمسمى مهندس تقنية المعلومات بمدينة الرياض .

واشترطت على المتقدمة لشغل الوظائف أن تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة الحاسب .

كما اشترطت على المتقدمة ألا تكون على رأس العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدمة على أى وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وذكرت أن التقديم متاح الآن وحتى 5 مارس المقبل من خلال الرابط التالى : اضغط هنا