بالفيديو المدلج : الهلال هو الأكثر شعبية وبطولاته ضعف بطولات النصر

نواف السالم(صدى):

أكد الدكتور حافظ المدلج رئيس لجنة التسويق الأسبق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم،نادي على أن الهلال هو الأكثر شعبية.

وقال المدلج خلال لقاءه في برنامج ” رياضة ميديا ” إن الهلال هو الاكثر شعبية , واذاً النصر له ٤٤ بطولة الهلال يمتلك٩٩ بطولة.

وأضاف : أن عدد المتابعين على حساب الهلال على ” تويتر ” ضعف عدد المتابعين على حساب النصر.

وتابع : الشعبية بالأرقام والهلال هو رقم واحد ما بين جميع الاندية.