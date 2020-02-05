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بالفيديو المدلج : الهلال هو الأكثر شعبية وبطولاته ضعف بطولات النصر

بالفيديو المدلج : الهلال هو الأكثر شعبية وبطولاته ضعف بطولات النصر
نواف السالم(صدى):

أكد الدكتور حافظ المدلج رئيس لجنة التسويق الأسبق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم،نادي على أن الهلال هو الأكثر شعبية.

وقال المدلج خلال لقاءه في برنامج ” رياضة ميديا ” إن الهلال هو الاكثر شعبية , واذاً النصر له ٤٤ بطولة الهلال يمتلك٩٩ بطولة.

وأضاف : أن عدد المتابعين على حساب الهلال على ” تويتر ” ضعف عدد المتابعين على حساب النصر.

وتابع : الشعبية بالأرقام والهلال هو رقم واحد ما بين جميع الاندية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1306 ] نشر منذ 20 دقيقة

المشكله عندهم خرقه عالميه –ولا نادي في العالم ابو خرقه الا هم

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