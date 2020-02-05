بالفيديو المدلج : الهلال هو الأكثر شعبية وبطولاته ضعف بطولات النصر
أكد الدكتور حافظ المدلج رئيس لجنة التسويق الأسبق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم،نادي على أن الهلال هو الأكثر شعبية.
وقال المدلج خلال لقاءه في برنامج ” رياضة ميديا ” إن الهلال هو الاكثر شعبية , واذاً النصر له ٤٤ بطولة الهلال يمتلك٩٩ بطولة.
وأضاف : أن عدد المتابعين على حساب الهلال على ” تويتر ” ضعف عدد المتابعين على حساب النصر.
وتابع : الشعبية بالأرقام والهلال هو رقم واحد ما بين جميع الاندية.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1306 ] نشر منذ 20 دقيقة
المشكله عندهم خرقه عالميه –ولا نادي في العالم ابو خرقه الا هم