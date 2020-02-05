بالصور.. مواصفات خيالية وتصميم فريد لرولزرويس جوست 2021

واشنطن(صدى):

يترقب عشاق السيارات طرح رولزرويس جوست 2021 الجديدة، حيث تميزت بتمويهات رقيقة لإخفاء الجسد، إلا أن هيكلتها تظهر كأنها جاهزة للإنتاج.

وبات التصميم العام يشبه تصميم جوست الحالي، ولكن بخطوط أكثر نعومة قليلاً، وفي الأمام سيصبح الشبك الأمامي أكبر، كما أصبحت مصابيح LED أمامية ضيقة، ويمتد المصد بعرض السيارة وهناك مستشعر كبير في الوسط لأنظمة مساعدة السائق، كما يبدو الزجاج الأمامي أكثر انحداراً، ونفس الأمر على عمود C، وهذا يخلق جمالية أكثر أناقة للموديل الجديد.

وظهرت المصابيح الخلفية والعوادم المزدوجة بتصميم شبه منحرف، وفي الداخل، تحتوي جوست على أجهزة قياس رقمية بها حلقات كروم، وهناك أزرار على عجلة القيادة، بالإضافة إلى شاشة نظام ترفيهي أكبر أعلى الكونسول الوسطي، وهناك الكثير من الأزرار المعدنية أيضاً في الكونسول الوسطي، ومن المتوقع أن تقدم السيارة مستويات رائعة من الفخامة في مواد المقصورة أيضاً.