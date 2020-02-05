رونالدو يتسبب في معاقبة 3 من مسؤولي فيورنتينا

وكالات(صدى):

قررت لجنة الانضباط بالدوري الإيطالي لكرة القدم، تغريم ثلاثة مسؤولين في فيورنتينا بداعي إهانة الحكم عقب هزيمة الفريق أمام يوفنتوس ضمن الجولة 22 من “الكالتشيو”.

وأوضحت لجنة الانضباط في بيان لها أنها عاقبت جيانكارلو أنطونيوني لاعب وسط منتخب إيطاليا السابق بغرامة قدرها 25 ألف يورو بسبب “إهانة مسيئة جدا”، بالإضافة إلي تغريم المدير الرياضي ​دانييلي برادي بقيمة 20 ألف يورو “بسبب التهديد والوعيد” وجيوسيبي باروني عشرة آلاف يورو “بسبب التلفظ بعبارات نابية”.

وكانت هذه الأمور حدثت في غرف الملابس بعد انتهاء المباراة التي حصل خلالها يوفنتوس على ركلتي جزاء ترجمهما هدافه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفين ليستشيط فيورنتينا غضبا.