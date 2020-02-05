مبلغ التأمين يدفع رجل لقتل زوجته وابنه بدم بارد

واشنطن(صدى):

أدانت محكمة أمريكية، رجلًا بتهمة قتل ابنه للحصول على أموال التأمين، لتُبيّن التحقيقات أنه كان قد قتل زوجته في عام 1991 لنفس السبب.

واعترف الرجل بأنه قتل ابنه (23 عامًا) في عام 2008 بعد خروجه من السجن في الجريمة الأولى، مقابل الحصول على 700 ألف دولار كضمان تأمين.

وجاء موافقته على الإقرار بالذنب في مقابل عقوبة السجن المؤبد لمدة 15 عاماً، إذ توفي الابن سحقاً تحت شاحنة العائلة، فيما أوضح ممثلو الادعاء إن كارلسون نظم المشهد ليبدو وكأنه حادث.

وبيّنت التحقيقات، أن الجاني أشعل حريقًا في عام 1991 أسفر عن مقتل زوجته، حتى يتمكن من جمع بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 200 ألف دولار.