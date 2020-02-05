نصائح بسيطة لحماية الهاتف الذكي من الاختراق والتجسس

علي القحطاني(صدى):

يستغل الهاكرز التقنيات الحديثة في الهواتف الذكية من خلال تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، حيث يمكن ربطها بالعديد من التطبيقات لتمكين التطبيق من توفير خدمات للمستخدم في المكان الموجود فيه.

وحث الخبراء على تحميل التطبيقات الموثوقة فقط، والتي تخضع لرقابة إلكترونية شديدة، أو تعطيل خدمات تحديد الموقع بالنسبة للتطبيقات عبر قائمة الإعدادات وخيارات الخصوصية، حيث يمكن تعطيلها بشكل كلي لجميع التطبيقات، أو اختيار التطبيقات المسموح لها باستعمال هذه الميزة.

وشدد الخبراء على إيقاف تشغيل بيانات تتبع الموقع في تطبيق الصور الخاص بالهاتف، فالعديد من الهواتف مثل أجهزة آيفون وسامسونغ فيها ميزة تساعد على تحديد موقع التقاط الصورة على الخرائط، ولكن في حال اختراق تلك الميزة سيصبح موقع الهاتف أو صاحبه مكشوفا لقراصنة الإنترنت.