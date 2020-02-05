عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، طريقة إدراج فرع جديد في شهادة ضريبة القيمة المضافة، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

وأوضحت الهيئة، من خلال حساب العناية بالعملاء عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنه بعد أن تتم الموافقة على إضافة الفرع الجديد يتم تقديم طلب إعادة طباعة الشهادة من خلال الدخول على الحساب عبر البوابة الإلكترونية ثم الانتقال إلى ” طلبات المكلف- إنشاء/استعراض طلب ” .

وأشارت هيئة الزكاة والدخل، إلى أن بعد ذلك يتم تحديد ” طلب إعادة طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة ” ثم الضغط على أيقونة ” إعادة طلب الشهادة “، ثم سيتم تحميل نسخة إلكترونية من الشهادة ويمكن طباعتها.