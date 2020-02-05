بالفيديو.. الشرطة التركية تعتدي على محتجين ضد نهب ابن أردوغان لأموال التبرعات

أنقرة(صدى):

قامت الشرطة التركية بمهاجمة مظاهرة لمواطنين احتجوا على تحويل الأموال من جمعية الهلال الأحمر لـ”وقف الأنصار” التابع لبلال أردوغان نجل الرئيس التركي.

وكانت إدارة وقف «الأنصار» الذي يشرف عليه بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترفت بالحصول على تبرع من الهلال الأحمر التركي، بحوالي 8 ملايين دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي قال الهلال الأحمر إنه يحتاج إلى تبرعات لتدبير مساعدات لضحايا الزلزال الأخير.

وتكشفت معلومات عن امتلاك مدير مؤسسة الهلال الأحمر التركي، كرم قينيق، 13 شركة مسجلة في الغرفة التجارية بإسطنبول. وأن 7 منها تبدأ باسم «الهلال الأحمر»، وذلك ما يتسبب في التباس الأمر على المواطنين الذين يفهمون أنها شركات تعمل لصالح مؤسسة الهلال الأحمر وتقدم خدمات صحية.