إجراءات سفر الأطفال الأقل من 15 سنة

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، عن إجراءات السفر لمن هم أقل من 15 عامًا؛ مؤكدة أن بطاقة العائلة لا تعد وثيقة سفر، وذلك ردًا على استفسار زائر.

ووجه سؤالًا إلى الجوازات، قائلًا: ” بخصوص سفر الطفل دون ثلاث سنوات إلى دول الخليج.. هل يُكتفى ببطاقة العائلة؟ “؛ لترد الجوازات بأن إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون أقل من (15) سنة، تتضمن إضافة المحضون في سجل الأسرة، والحصول على موعد إلكتروني عبر منصة أبشر، وتسديد رسم إصدار أو تجديد جواز السفر آليًّا.

ويجب مراجعة إدارة الجوازات، وإحضار أصل صك الحضانة وصورة منه، وتعبئة حقول استمارة إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيًّا، من خلال الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات (صفحة النماذج)؛ فضلًا عن إرفاق أصل الهوية الوطنية، وأصل سجل الأسرة للحاضن أو الحاضنة مع صورة منهما للمطابقة.

وأشارت الجوازات إلى أن ذلك بالإضافة إلى إحضار صورتين حديثتي التصوير لصاحب الجواز (ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة)، لافتة إلى أنه عند طلب تجديد جواز السفر يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات.