عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية، عن شروط تقديم طلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة إلكترونيًا.

وأوضحت أن خدمة طلب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية هي خدمة إلكترونية تتيح لمقدمي طلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة من تقديم طلب الترخيص ومعرفة متطلبات ذلك ومتابعة حالة الطلبات، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وملاحظات الهيئة فيما يتعلق بطلب الحصول على الترخيص.

وتتضمن الشروط الآتي: الاطلاع على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعاميم ذات العلاقة، تعبئة نموذج طلب الترخيص، وإرفاق المستندات المطلوبة، تقديم ما يثبت حجز الاسم التجاري لدى وزارة التجارة والاستثمار، إرفاق إثبات سداد المقابل المالي لدراسة طلب الترخيص، تعبئة نموذج «طلب التسجيل» للوظائف واجبة التسجيل.