بالفيديو .. وثائق أممية جديدة تكشف التعاون الوثيق بين الحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش

فهمي محمد(صدى):

أكد مجلس الأمن الدولي وجود علاقة قوية وتعاون وثيق بين ميلشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية .

وقالت اللجنة الأممية وفقاً لوثائق تم رصدها أن التعاون الوثيق بين الميلشيات الحوثية الإرهابية وتنظيمي القاعدة وداعش تعوناً شاملاً وفقاً لـ “الإخبارية “.

وبحسب اللجنة الأممية تقديم الحوثيين لتنظيم القاعدة المساعدة التكتيكية وتسليم الأسرى وتزويدم بالأسلحة وتسليمهم معسكرات كانت تخضع لسيطرتها ، بالإضافة إلى المشاركة في جرائم الإتجار بالبشر .

وكان التعاون الإرهابي بين تلك التنظيمات قد أسفرعن إطلاق 19 عنصر إرهابي مؤخراً تقود المتتبع لخيوطها لطهران والتي تعتبر معقل توريد الإرهابيين في المنطقة .