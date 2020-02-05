فايروس كورونا المستجد على طاولة ورشة تدريبية بصحة تبوك

محمود البلوي(صدى):

اقامت المديرية العامة للشئون الصحية ممثلة بإدارة الصحة العامة بمنطقة تبوك ورشة عمل عن الوقاية من فايروس كورونا وتدريب الكوادر الصحية على اكتشاف الحالات..

وكانت قاعة الشئون الاكاديمية والتدريب بالمديرية احتوت وقائع الورشة الاولى من نوعها التي تهدف الى التدريب على الوقاية والتشخيص والابلاغ وعزل الحالات المشتبهه بفايروس كورونا والذي اصاب مناطق عدة في جمهورية ” الصين ” مؤخرا ..

واستهدفت الورشة الكوادر الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية لتطوير التعامل مع الحالات المصابة بكل احترافية ..

واستهدفت الورشة ايضاً الممارسين الصحيين في المستشفيات ومراكز المراقبة والمنافذ والمراكز الصحية ..

ووتركز اهم محاور الورشة على تدريب الكوادر الصحية على اكتشاف الحالات المشتبه بها والابلاغ عنها بكل سرية وبزمن قياسي

من جهتها اوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة ” أميرة البلوي ” ان الورشة حققت اهدافها من الناحية المعنوية للمستفيدين ..

واضافت بان القلق من انتشار الفايروس بات على المستوى العالمي لابد وان يقابل بمثل هذه الورش التدريبية ..

واختتمت بالشكر الجزيل لكل من ساهم بانجاح هذه الورشة متمنية السلامة للجميع