حارس ديفيد كاميرون يُثير الذعر في طائرة ركاب بعد استخدامه الخلاء

وكالات(صدى):

أثار الشرطي البريطاني المكلف بحماية ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الأسبق، الذعر في طائرة متجهة من نيويورك إلى لندن، بعدما نسي مسدسه وجواز سفر ديفيد كاميرون في حمّام الطائرة.

وعثر مسافر على المسدس قبيل إقلاع الرحلة ما أثار ذعره ودفعه إلى تنبيه الطاقم، وقد حاول قائد الطائرة تهدئة الركاب من خلال توضيحه أنّ القانون يسمح لضباط الحماية حيازة سلاح شخصي على متن الطائرات، وأنّ المسدس أعيد للضابط المعني.

وقال شرطة لندن إنها «على علم بهذه الحادثة التي وقعت أثناء رحلة باتجاه المملكة المتحدة في 3 فبراير وأن الضابط المعني أعفي من مهامه».