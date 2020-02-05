طرق سهلة لتحميل الفيديوهات من «إنستغرام»

وكالات(صدى):

توجد العديد من مواقع الويب التي تتيح لك تحميل مقاطع فيديو من منصة إنستغرام، والتي من أهمها وأسهلها DreDown، وذلك من خلال نسخ رابط فيديو الإنستجرام من المتصفح واتجه لموقع DreDown ثم انقر فوق أيقونة إنستجرام الموجودة في أعلى الصفحة.

وبعد ذلك قم بلصق رابط الفيديو في مربع النص واضغط على زر DreDown ثم انتظر حتى يتم تحليل الفيديو ثم قم بتحميله، كما أن أحد الخيارات هو «Blaze: Browser &» « «File Managerما عليك سوى نسخ عنوان «URL» للفيديو من تطبيق الإنستجرام ثم لصقه في Blaze، بعد ذلك تحتاج إلى النقر فوق زر التنزيل.

حدد الخيار «Export video To Camera Roll»، بينما بالنسبة لمستخدمي أندرويد، هناك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتحميل مقاطع فيديو، بما في ذلك استخدام إحدى الخدمات المستندة إلى الويب المذكورة؛ فضلًا عن «Video Downloader for Instagram»، وهو تطبيق مجاني يقوم بما يوحي به اسمه، ونظرًا لأن التطبيق مجاني فيتعين عليك مشاهدة الإعلانات، بحسب ” العربية ” .

ويمكن استخدام «Video Downloader for Instagram» من خلال التوجه إلى إنستغرام ثم قم بالنقر فوق الزر ثلاثي النقاط في الجزء العلوي الأيمن من المنشور الذي تريد حفظ الفيديو منه، واختر «نسخ الرابط»، الآن قم بالتبديل إلى أداة تنزيل الفيديو وحدد خيار «لصق»، وأتم تحميل الفيديو.