تحذير من انبعاث مواد ضارة بعد إطفاء السجائر

واشنطن(صدى):

كشف داستين بوبينديك، مهندس البيئة من المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا بالولايات المتحدة، عن وجود مواد سامة للسجائر ليست فقط عند تدخينها، بل حتى بعد إخمادها؛ حيث إن عقب السيجارة المستخدمة ينتج 14% من النيكوتين، الذي يخرج من سيجارة مشتعلة.

وأوضح تحليل أجرته إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، أن تركيزات النيكوتين و Triacetin، انخفضت بمقدار النصف بعد 5 أيام فقط؛ فيما قال داستين بوبينديك: ” لقد فوجئت تماما. الأعداد كبيرة ويمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة، عندما يتخلص منها المدخنون في الداخل أو في السيارات “.

وأشار إلى أنه لا يعد Triacetin أحد العوامل الخطرة، ولكن لأنه شائع جدا في أعقاب السجائر ولا يتبخر بسهولة، فإنه مؤشر جيد لكيفية تحلل المواد الكيميائية اللزجة الأخرى.