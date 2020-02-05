في خامس أيامه‬ مهرجان القريات الدولي للطيور يواصل فعالياتة

سلطان الهوير (صدى):

انطلقت فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القريات الدولي للطيور مساء الثلاثاء1441/6/10 بعد صلاة العصر

مع نجوم الفرقة الترفيهية كواكب المرح بقيادة المبدع مدالله المطرفي حيث تنوعت الفقرات والمسابقات والألعاب الحركية على مسرح الطفل صاحبها أناشيد وطنية وحماسية نالت إستحسان الحضور، وتضمن المهرجان عدة فعاليات متميزة وشيقة في مقدمتها مشاركة الجالية اليمنية التي اجتذبت ودفعت الجمهور للتفاعل على أنغام الرقصات والفلكلور الشعبي اليمني، بالإضافة الى عروض الخيل الممتعة للخيالة بالقريات ، كما استمتع الزوار بزيارة ركن الطيور والتعرف على انواع الطيور مثل الدجاج الرومي والحمام الشامي والذي يطلق عليه دنش مسوبع وحمام ودجاج الزينه والذي تعتبر من الطيور النادرة .

وفي خيمة الضيافه تفاعل مع الجمهور والزائرين مع عازف الربابة الذي ابدع بصوتة الجميل والشجي.

واما على المسرح الرئيسي ووسط حضور كثيف من الزوار كان للفن حضوره بليلة طربية احياها كل من الفنانين سعيد الكثيري وعازف الأورق الفنان حمود البلوي بالعديد من الأغاني الوطنية والمنوعة التي امتعت الحضور .

وفي نهاية فعاليات اليوم الخامس قام المنظمون بالسحب على الجوائز اليومية القيمة التي أسعدت الفائزين.