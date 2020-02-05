  • الأربعاء 5

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالصورة.. نادين نجيم تطل على الجمهور «حليقة الرأس»

بالصورة.. نادين نجيم تطل على الجمهور «حليقة الرأس»

بالصورة.. نادين نجيم تطل على الجمهور «حليقة الرأس»
بيروت(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة لها وهي حليقة الرأس أمس الثلاثاء ، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان ، معلنة دعمها لمرضى السرطان .

وعلقت “نادين ” قائلة : السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء، الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون .

وكانت “نادين ” قد شاركت بهذا المشهد في مسلسلها الرمضاني الماضي ” خمسة ونص ” العام الماضي في دورها كمريضة سرطان .
ومن المقرر أن تطل على جمهورها في رمضان المقبل أيضاً بمسلسل جديد مع الفنان السوري قصي خولي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *