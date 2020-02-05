بالصورة.. نادين نجيم تطل على الجمهور «حليقة الرأس»

بيروت(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة لها وهي حليقة الرأس أمس الثلاثاء ، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان ، معلنة دعمها لمرضى السرطان .

وعلقت “نادين ” قائلة : السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء، الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون .

وكانت “نادين ” قد شاركت بهذا المشهد في مسلسلها الرمضاني الماضي ” خمسة ونص ” العام الماضي في دورها كمريضة سرطان .

ومن المقرر أن تطل على جمهورها في رمضان المقبل أيضاً بمسلسل جديد مع الفنان السوري قصي خولي.