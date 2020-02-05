أبرز نقاط كلمة الرئيس التنفيذي لشركة نيوم خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني

محمود البلوي(صدى):

عرض الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني اليوم الأربعاء 5 فبراير في الرياض أبرز النقاط عنه وجاءت كالتالي:

الشهر القادم سوف نعلن عن المخطط الإقليمي لنيوم والذي سيكون تطورا لنمط الحياة وليس مجردة ثورة، وسيرى الجميع مدى تقدم نيوم.

نيوم ستكون منطقة ذكية متطورة نستخدم فيها المعلومات لتحسين مستوى معيشة السكان.

نيوم ستعتمد على كل التقنيات الحديثة مثل الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء. وستكون تعاملاتها رقمية بالكامل.

نيوم تسعى لاستقطاب مليون ساكن بحلول 2030 ولهذا تمت تطوير حزم كبيرة من الخطط الرقمية لهم ابتداء من التعاملات الإلكترونية لكل نواحي الحياة.

انترنت الأشياء أحد العوامل المهمة في تشكيل مستقبل نيوم، ولكن الخبراء يؤكدون على أن 70 في المئة من الهجمات الإلكترونية مصدرها أجهزة انترنت الأشياء، ولهذا سنعمل على حماية وتعزيز أنظمتنا.

أمثلة على تقدم نيوم:

نيوم طورت نظام طبي متقدم إسمه (دكتور نيوم) لجمع البيانات الصحية للسكان والتنبؤ بمشاكلهم الصحية قبل حدوثها.

نيوم ستوفر للمسافرين نظام سفر متقدم جدا بحيث لا يتعامل زوار نيوم مع أي تعقيدات او إجراءات مطولة وذلك من خلال مسح بيناتهم الحيوية.

منظومة الطاقة المتجددة في نيوم متطورة وتدعم الشبكات الذكية لتحسين أداء وفعالية الشبكات الكهربائية.

كل هذه التقنيات تعتمد على المعلومات ولهذا سنطور منظومة حماية متقدمة.

عقدنا شراكة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتدريب وتطوير جيل كامل من المتخصصين لحماية نيوم.

نيوم ستعمل على عقد المزيد من الشراكات لتطوير الكوادر المحلية في مجال الأمن السيبراني.

عام 2020 هو عام البناء والتنفيذ للمشروع واستغرق العمل على الخطط والاستراتيجيات عامين كاملة نظرا لضخامة حجم المشروع.