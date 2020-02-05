أمريكا توقف برنامجًا سريًا للتعاون الاستخباراتي مع تركيا

وكالات(صدى):

أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، برنامجًا سريًا للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا إلى أجل غير مسمى.

وكان البرنامج قد ساعد أنقرة لسنوات في استهداف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ليُصبح إيقافه ضربة قاسمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكشف مسؤولون أمريكيون لـ «رويترز»، أن القرار اتخذ رداً على توغل تركيا العسكري عبر الحدود في سوريا في أكتوبر، وهو ما يكشف عن حجم الضرر الذي لحق بالعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.