بالفيديو.. سبب فرح الأمريكيين بقتل تمساح لحيّة بورمية

واشنطن(صدى):

كشف الأمريكيون، عن فرحتهم بقيام تمساح أمريكي عملاق بقتل حيّة بورمية في مستنقعات إيفرجليدز الاستوائية بولاية كاليفورنيا؛ مطالبين بمنحه جائزة؛ قائلين: ” هذا الثعبان البورمي الغازي لا يقارن بتمساحنا الأمريكي العظيم “.

وأظهر مقطع فيديو، تمساح القاطور الذي يعد من الكائنات الطبيعية في البيئة الأمريكية، وهو يقبض بفكيه على حيّة بورمية ليست من هذه البيئة؛ حيث أن الزيادة الكبيرة في أعداد الحيّة البورمية في مستنقعات إيفرجليدز تثير قلق الأمريكيين ويريدون التخلص منها.