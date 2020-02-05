شاهد.. عناق وبكاء شقيقتين افترقا منذ 78 عامًا بسبب الحرب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

فرَّقت الحرب العالمية الثانية، شمل الكثير من العائلات في الدول التي كانت أطرافًا في تلك الحرب، وتخفي الحرب الكثير من القصص الإنسانية خلفها منها ما تم إعلانها ومنها ما لم يُعلم عنها شيء.

و بعد 78 عامًا من الفراق، تم لم شمل شقيقتين انفصلتا في معركة ستالينجراد، هما روزالينا خاريتونوفا، البالغة من العمر 94 عاما، وتعمل في مصنع للدبابات قصفه النازيون في عام 1942، وشقيقتها الصغير يوليا البالغة 92 عامًا.

وافترضت عائلة روزالينا، أنها ماتت في القصف إلا أنها لم تكن روزالينا في المصنع عندما تعرض للضرب ولكنها كانت على متن عبارة إخلاء اتجهت لنهر الفولغا والتي تعرضت للضرب أيضا، وتم إنقاذها من قبل رجل عسكري.

و سارت روزا وغيرها من الناجين على بعد 240 ميلا إلى مدينة ساراتوف الروسية، ثم ذهبت إلى مصنع تشيليابينسك في جبال الأورال للعمل في مصنع آخر للدبابات، وبعد ذلك تم مساعدة جميع النساء للعودة إلى أسرهن، لكنها لم تتمكن من العثور على أسرتها.

وحاولت يوليا، أن تجد شقيقتها وكانت تبحث عنها على موقع إلكتروني روسي يسعى إلى جمع شمل العائلات التي فرقتها الحرب، وبواسطة هذا الموقع بالفعل تم لم شمل الشقيقتين.

والتقت الشقيقتان مجددا في مدينة تشيليابينسك، حيث أجهشت روزالينا في البكاء، وقالت: ” يوليا، يا إلهي.. أوه ” ، وبدأتا في معانقة بعضهما للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن.