بالفيديو.. أمير الشمالية يزور مواطن في منزله ويؤكد: كلكم أعيان
وثق مقطع فيديو زيارة ودية لأحد المواطنين قام بها أمير منطقة الحدود الشمالية سمو الأمير فيصل بن خالد في العويقيلة .
وأظهر الفيديو ، الحديث الودي الذي جمع الأمير بالمواطن وفرحة المواطن الكبيرة بإستجابة أمير المنطقة لدعوته ، حتى حل ً ضيفاً على منزله واحتسى القهوة .
وخلال الفيديو أقال أمير المنطقة : كلكم أعيان . عند خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وعندي الكل أعيان .
كما قام أمير المنطقة بحضور حفل أهالي العويقيلة بمناسبة الزيارة التفقدية ، وأعرب عن فرحته بحضور الأهالي مؤكداً أن جولاته مستمرة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتفقد أحوال المواطنين .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33373 ] نشر منذ 16 دقيقة
جزاه الله خير