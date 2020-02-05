بالفيديو.. أمير الشمالية يزور مواطن في منزله ويؤكد: كلكم أعيان

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو زيارة ودية لأحد المواطنين قام بها أمير منطقة الحدود الشمالية سمو الأمير فيصل بن خالد في العويقيلة .

وأظهر الفيديو ، الحديث الودي الذي جمع الأمير بالمواطن وفرحة المواطن الكبيرة بإستجابة أمير المنطقة لدعوته ، حتى حل ً ضيفاً على منزله واحتسى القهوة .

وخلال الفيديو أقال أمير المنطقة : كلكم أعيان . عند خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وعندي الكل أعيان .

كما قام أمير المنطقة بحضور حفل أهالي العويقيلة بمناسبة الزيارة التفقدية ، وأعرب عن فرحته بحضور الأهالي مؤكداً أن جولاته مستمرة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتفقد أحوال المواطنين .