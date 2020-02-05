يارا تعتزم الزواج من حبيب نجوى كرم (صور)

بيروت(صدى):

كشفت تقارير لبنانية، عن نية الفنانة يارا الزواج مدنيًا من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تُعلن الفنانة يارا عن الأمر حتى الآن، خاصة بعد الفضيحة التي طالت رجل الأعمال مؤخرًا إثر ترشيح اسمه ليتولى حقبة وزارة الطاقة .

وانتشرت صورًا خادشة للحياء لـ «زيادة» مع فتيات، فخرج بتصريح إعلامي عبّر عن صدمته من الحملة الموجهة ضده، ومؤكدًا أن الصور قديمة جدًا.

من جانبها، نشرت يارا صورة لها عبر «إنستجرام» لكنها لم تنتبه لوجود خطيبها المزعوم في خلفية الصورة لتعود وتحذفها لاحقًا.

يذكر أن أنباء كانت قد تحدثن عن علاقة غرامية جمعته بالفنانة اللبنانية نجوى كرم التي تكبره بما يقارب الـ 12 عاما، لتنتشر حاليًا أخبار حول خيانته للفنانة نجوى كرم، وأن يارا خطفت حبيب مواطنتها.