بالفيديو.. «المطلق» عن تعيين «مفتيات»: المرأة تشعر بالحرج من الشيخ

نايف السالم(صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن تعيين نساء مفتيات سيرفع الحرج عن العلماء والمشايخ في الإفتاء بمسائل النساء الحساسة وأمورهن الخاصة كالحيض وغيرها؛ لأن المرأة تشعر بالحرج عندما تسأل شيخًا عن أمورها الخاصة.

وأوضح ” المطلق ” في برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى: ” أتمنى أن تتعاون رئاسة الإفتاء مع نساء يفكّونا من هذه الأشياء التي لا نعرفها، وأيضاً يزيلون الحرج عنا في الفتاوى في الحيض وغيره؛ لأنهن أعرف بها منا “.

وتابع الشيخ عبدالله المطلق: ” نرجو أن ييسر الله مثل هذه الأمور، خصوصاً وأن جامعات الإمام محمد بن سعود والقصيم وأم القرى فيها من بناتنا من هضمن الفقه وعندهن الخبرة الكافية في مثل هذه الأحكام الشرعية “؛ لافتًا إلى أنه يتمنى أن يشاركن ويرتفع الحرج عنا وعن السائلات؛ حيث أن المرأة عندما تسأل الشيخ تشعر بالحرج.