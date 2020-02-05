تطعيمات الأطفال الأساسية وتأمين الولادات من منافع وثيقة الضمان الصحي

علي القحطاني(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، الإجراءات الوقائية المغطاة بواسطة الوثيقة الموحدة للضمان الصحي للمؤمن عليها بحسب تعليمات وزارة الصحة.

وأوضح أن أنواع الإجراءات الوقائية تشمل: « التطعيمات الأساسية للأطفال، حملات التطعيم الوطنية الشاملة أو المحدودة، متابعة حالات سوء التغذية والنمو للأطفال حتى عمر 5 سنوات، علاج بعض حالات الأمراض المعدية والمتوطنة ضمن الإجراءات المتخذة، متابعة الأم الحامل والتطعيم ضد الكزاز للحوامل والنساء في السن الإنجاب، تأمين الولادات في الأماكن البعيدة أو التي لا تتوفر بها مستشفيات».

وأشار إلى أن التطعيمات الأساسية للأطفال تشمل «اللقاح الخماسي، اللقاح الثلاثي الفيروسي، لقاحات الدرن والالتهاب الكبدي ب عند الولادة، لقاح شلل الأطفال، اللقاح الرباعي، اللقاح الثلاثي البكتيري» فيما تشمل حملات التطعيم الوطنية «شلل الأطفال، الحصبة، الحمى الشوكية».