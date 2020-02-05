تسريبات تكشف عن ميزة مذهلة في جلاكسي نوت 20 تظهر لأول مرة

عادل الحربي(صدى):

كشفت تسريبات عن مواصفات تقنية هائلة لهاتف غلاكسي نوت 20 والذي من المتوقع طرحه بالأسواق قريباً .

وأكدت أن هاتف “سامسونج ” الجديد سيحصل على شاشة ذات معدل تحديث متغير كأول هاتف يستخدم هذا النوع الفريد من الشاشات .

كما سيحصل على ميزة تقنية أكثر دقة وهي تبلغ 120 هرتز مع دقة QHD +، وهو ما يجعل القلم ”S Pen“، أسرع سلاسة.

ومن المنتظر أن يتم طرح الهاتف خلال النصف الأول من 2020 ، إلا أنه لم يتم الكشف عن سعره ، في ظل توقعات بإقبال كبير عليه .