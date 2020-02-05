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  3. تسريبات تكشف عن ميزة مذهلة في جلاكسي نوت 20 تظهر لأول مرة

تسريبات تكشف عن ميزة مذهلة في جلاكسي نوت 20 تظهر لأول مرة

تسريبات تكشف عن ميزة مذهلة في جلاكسي نوت 20 تظهر لأول مرة
عادل الحربي(صدى):

كشفت تسريبات عن مواصفات تقنية هائلة لهاتف غلاكسي نوت 20 والذي من المتوقع طرحه بالأسواق قريباً .

وأكدت أن هاتف “سامسونج ” الجديد سيحصل على شاشة ذات معدل تحديث متغير كأول هاتف يستخدم هذا النوع الفريد من الشاشات .

كما سيحصل على ميزة تقنية أكثر دقة وهي تبلغ 120 هرتز مع دقة QHD +، وهو ما يجعل القلم ”S Pen“، أسرع سلاسة.

ومن المنتظر أن يتم طرح الهاتف خلال النصف الأول من 2020 ، إلا أنه لم يتم الكشف عن سعره ، في ظل توقعات بإقبال كبير عليه .


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