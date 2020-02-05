30 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 30 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) في العديد من المجالات الوظيفية، للعمل في (كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران، وإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب).

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة في كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران:

1- مُحلل نظم (System Analysis).

2- فني دعم فني (Technical Support Tech).

3- أخصائي أمن معلومات.

4- مطوّر برامج وتطبيقات (Application & Software Developer).

5- أخصائي قواعد بيانات (Database Admin).

6- موظفة أمن مدني (Female Civil Security Officer) (وظيفتان).

7- موظف أمن مدني (Civil Security Officer) (العدد 3 وظائف).

8- محاسب (Accountant) (العدد 3 وظائف).

9- إحصائي (Statistician).

10- أمين صندوق (Cashier).

11- مستشار (تدريب) (Consultant).

12- مُنسق التوظيف (Recruitment Coordinator).

13- محاضر / محاضرة الصحة واللياقة البدنية (Fitness & Physical Education Lecturer).

14- مدرسة لغة (Language Instructor) (العدد 4 وظائف).15- مدرس لغة انجليزية (English Language Instructor) (العدد 4 وظائف).

16- محاضر مهارات الحاسب الآلي (Computer Skills Lecturer) (وظيفتان).

17- محاضر خدمات طبية طارئة (Emergency Medical Services Lecturer).

18- محاضر صحة الفم والأسنان (Dental Hygiene Lecturer).

19- محاضر تقنية الأجهزة الطبية (Biomedical Equipment Technology Lecturer).

20- محاضرة تمريض (Nursing Lecturer) (وظيفتان).

21- محاضر إدارة المعلومات الصحية (HIM Lecturer).

أما إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج: أخصائي جودة / ادارة مخاطر؛ بينما مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب: أخصائي علاج تنفسي (Respiratory Therapist) (العدد 6 وظائف).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/02/05م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .