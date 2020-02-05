فتاة تنتقم من شخص حاول اغتصابها ببتر عضوه الذكري

اسلام اباد(صدى):

انتقمت فتاة باكستانية من شخص حاول التحرش بها واغتصابها داخل منزلها ببتر عضوه الذكري، بعدما اقتحم منزلها لتنفيذ فعلته.

وقالت وسائل إعلام باكستانية، إن المتحرش اقتحم مسكن الفتاة البالغة من العمر 25 عاما في إقليم البنجاب وسط البلاد للاعتداء عليها، إلا أنها دافعت عن نفسها واستخدمت سكيناً وقامت ببتر عضوه الذكري.

وأضافت أن المرأة كانت وحدها عندما اقتحم الشخص المنزل وحاولت دفعه بعيداً عنها إلا أنه أصر على تنفيذ فعلته، مشيرة إلى أن الشخص البالغ من العمر28عاما جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.