رجل يخطف طفل أثناء لهوه ليُفرغ شهواته الجنسية

القاهرة(صدى):

تعرّض طفل مصري إلى واقعة اعتداء جنسي عنيفة من قبل رجل كويتي الجنسية، بعدما استدرجه أثناء لهوه في أحد الحدائق رفقة أسرته.

وتمكن الجاني من خطف الطفل ذوي العشر سنوات، وأخذه إلى خارج الحديقة وانطلق بسيارته بعيدًا عن الأعين وقام بفعتله الشنيعة ثم أعاده أمام الحديقة.

صرخ الطفل في مكانه ليقترب منه المارة ويسارعوا في البحث عن أسرته، وبالفعل اكتشفت أسرته ما وقع لابنهم وتوجهوا لإبلاغ الجهات المعنية بالكويت.

وقيّدت الجهات الأمنية، الضحية على أنها خطف وهتك عرض قاصر وأحيلت القضية إلى المباحث الجنائية.