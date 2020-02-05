صورة تاريخية نادرة لضباط الجيش السعودي المشاركين في حرب فلسطين 1948

نايف السالم(صدى):

كشفت صورة نادر عن مشهد بطولي تاريخي لضباط المملكة المشاركين في حرب فلسطين عام 1948 م ، قبل 72 عام .

وأظهرت الصورة التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز ضباط الجيش السعودي حاملين أسلحتهم على أرض فلسطين دفاعاً عن القضية التي لم تتوانى المملكة يوماً عن الإخلاص لها وبذل الجهد المالي والعسكري لدعمها .

وجاءت تلك الصورة بالتزامن مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بتلقيه اتصال هاتفي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله ” والذي أكد فيه على دعم المملكة لجميع خيارات فلسطين الرامية لتحقيق أهدافها وطموحها ، في جملته الشهيرة ” قضيتنا.. قضيتكم” .