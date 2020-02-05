صورة تاريخية نادرة لضباط الجيش السعودي المشاركين في حرب فلسطين 1948
كشفت صورة نادر عن مشهد بطولي تاريخي لضباط المملكة المشاركين في حرب فلسطين عام 1948 م ، قبل 72 عام .
وأظهرت الصورة التي نشرتها دارة الملك عبد العزيز ضباط الجيش السعودي حاملين أسلحتهم على أرض فلسطين دفاعاً عن القضية التي لم تتوانى المملكة يوماً عن الإخلاص لها وبذل الجهد المالي والعسكري لدعمها .
وجاءت تلك الصورة بالتزامن مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بتلقيه اتصال هاتفي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله ” والذي أكد فيه على دعم المملكة لجميع خيارات فلسطين الرامية لتحقيق أهدافها وطموحها ، في جملته الشهيرة ” قضيتنا.. قضيتكم” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 28 دقيقة
قبلهم ذهب بعض من أهل الحجاز بقيادة محمد الجيلاني وتمويل من التاجر باصالح من تجار مدينة جده .
لمقاومة الحملة الفرنسية على مصر في المنيا وابنوب في صعيد مصر.
السعودية،مثل الشجرة المثمرة التي تقذف بالحجارة.