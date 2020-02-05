أسباب زيادة وزن الفتيات بعد الزواج

أميرة خالد(صدى):

تتفاجأ النساء بزيادة وزنهن بشكل ملحوظ بعد الزواج، وهو ما يُعرضهن لحالة اكتئاب ويجعلهن يفكرن كثيرًا في سبب ذلك وطرق علاجه.

وهناك أسباب كثيرة تجعل زيادة الوزن لدى النساء أمر أساسي بعد الزواج عند الأغلبية منهن، فالتغيرات الهرمونية نتيجة الحمل تؤدي إلى تراكم الدهون في بعض المناطق.

وتضمن الأسباب كذلك قلة النوم بسبب التفكير في أعباء الحياة الزوجية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بنسبة 50%، بالإَضافة إلى تناول الوجبات السريعة وقلة النشاط الحركي.

واشتملت الأسباب أيضًا على التقدم في العمر حيث أشارت إحدى الدراسات أن معدل الأيض بجسم الإنسان يتراجع كفاءته في حرق الدهون بعد تجاوز عمر الـ30 عامًا، والضغوط النفسية.