غضب بعد إعادة تصحيح اختبارات طالبات في شقراء

علي القحطاني(صدى):

كلفت إحدى مدارس تعليم شقراء، معلمة ابتدائي بتصحيح إجابات طالبات المتوسطة؛ ليتم تعديل الاختبار في الأسبوع الثاني من قبل معلمة المادة بعد عودتها من الإجازة؛ الأمر الذي تسبب في غضب كبير لأولياء الأمور.

وفي التفاصيل، حصلت قائدة مجمع تحفيظ القرآن بمرات التابع لتعليم شقراء، على إجازة مرضية وإجازة وضع قبل بدء اختبارات الفصل الأول، وتم تكليف إحدى المعلمات بقيادة المدرسة بقرار داخلي من قائدة المدرسة، كما حصلت معلمة مواد الرياضيات للمرحلة المتوسطة على إجازة مرضية التي استمرت حتى تم اختبار طالباتها.

وكلفت المدرسة معلمة الرياضيات في المرحلة الابتدائية بتصيحيح أوراق إجابات المتوسطة، لتندلع أزمة؛ حيث عدلت المعلمة درجات الطالبات بعد عودتها بدعوى وجود أخطاء فيما تم اعتماد التعديل الجديد للمعلمة التي كانت مجازة وقت الاختبار.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث إدارة التعليم بشقراء علي العطاس، أنه تم التصحيح من معلمة مكلفة، ثم تمت المراجعة بعد التصحيح من معلمة المادة، وحصل التعديل المشار إليه بناء على مراجعة التصحيح والقسم المختص تعامل مع الموضوع وفق الإجراءات المنظمة لذلك.