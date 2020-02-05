شاهد.. Sorento الجديدة تنطلق بمحركين

أميرة خالد(صدى):

من المنتظر أن تُعلن «كيا» رسميًا عن Sorento الجديدة خلال الرابع الأول من العام الجاري، إذ يتطلع عشاق السيارات رباعية الدفع إلى السيارة الجديدة.

وتتميزSorento الجديدة، بحصولها على مصابيح LED أمامية تتحرك مع حركة المقود لتوفير إنارة أفضل، فيما أصبحت المصابيح الخلفية أكبر ووضعت بشكل طولي.

أما الواجهة الأمامية للسيارة، فقد حصلت على شبك أمامي مميز لغطاء المبرد، وممتصات صدمات جديدة، فيما حصلت الواجهة الخلفية على جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وستحصل Sorento على نظام مولتيميديا جديد كليا، وشاشات جديدة تعمل باللمس، ونظام مطور للتكييف، سيسمح بالتحكم بدرجات الحرارة بشكل مستقل في كل جهة من السيارة، وسيتم استبدال ذراع ناقل الحركة بقطعة دائرية.

وسيتم طرح السيارة في السوق الروسية بنوعين من المحركات، محركات بسعة 2.2 ليتر وعزم 200 حصان، ومحركات بـ 6 أسطوانات وسعة 5.5 ليتر وعزم 249 حصانا.