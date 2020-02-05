طرق علاج حبوب الوجه لدى الأطفال

متابعة-أميرة خالد(صدى):

كشف باحثون أن السبب وراء ظهور حبوب الوجه الحمراء لدى الأطفال والرضع قد يعود إلى الهرمونات، وفي بعض الأحيان، تصبح الحبوب حمراء أو يظهر عليها بعض الرؤوس البيضاء، وتنتشر في الخدين والجبين، وربما تصل إلى العنق.

وأكد الباحثون، أنها عادة ما تختفي حبوب الوجه من تلقاء نفسها دون علاج، لكن يمكن أن تستمر فترة أطول تصل إلى عدة أشهر لدى بعض الأطفال، حيث يتطلب الأمر استشارة الطبيب؛ كما يجب عدم استخدام أي علاج أو غسول وجه أو كريم دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

ويأتي ذلك لأن بشرة الأطفال في هذا السن تبدو حساسة للغاية، وبالتالي يمكن أن تزداد الحبوب سوءًا أو تحدث التهابات جلدية مضاعفة؛ فيما هناك بعض الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب المختص، مثل استمرار الحبوب عدة أشهر أو شعور الطفل بألم أو عدم راحة عند لمس المنطقة المصابة.