معلومات خطيرة بشأن الدور التركي الإيراني في العائلة المالكة القطرية قبل الإطاحة بـ«عبد الله آل ثاني»
كشفت تقارير مخابراتية عن معلومات خطيرة حول الدور التركي والإيراني قبل الإطاحة برئيس الوزراء القطري السابق الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني .
وأكدت التقارير أن خلافات شديدة وقعت في الأسرة المالكة القطرية وازدادت بين تميم وناصر في قصر الأمير بسبب منح قطر 3 مليارات دولار كدية لإيران عن مقتل سليماني ، فضلاً عن خطة “تميم ” لزيادة القواعد العسكرية التركية في الدوحة ، خاصة ً بعد قول رئيس الوزراء السابق : أخاف نندم على جية الأتراك ولا يطلعون بعدين .. ما سبب الإطاحة به .
وأكد التقرير الذي سلطت صحف أجنبية الضوء عليه أن الدوحة تقترب أكثر من إيران وتوسعت في علاقتها مع الحكومة الصديقة في أنقرة على حساب الدول العربية ، في سلوك لم يعد يُجدى التفاوض بشأنه .
وكانت تقارير قد كشفت أيضاً عن فساد طال رئيس وزراء قطر الجديد خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ، حينما كان رئيس ديوان الشيخ تميم منها قضايا فساد دولية تتعلق ببطولات ألعاب العالم للقوى .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 38 دقيقة
قطر للان لم تفق من هول الصدمة “السعودية” وتداعياتها الشديدة عليها و التي كانت السبب فيها ومن صنع سياستها الصبيانية المغامرة.
إغلاق الحدود والأجواء وقطع العلاقات والمقاطعة..لا تحسبوه هين.
قطر تتخبط داخليا وخارجها في سياستها،الغاز وعائدات الغاز لا يدير سياسية.
الفكر البراغماتي وقراءة الواقع جيدا ،وحساب المصالح وعدم المغامرة بالدولة والشعب هو من يصنع السياسة الناجحة.
حلول مشاكل قطر في ساعة واحدة إذا اجتمع تميم مع بن سلمان مجنن إيران جمهورية الشيطان