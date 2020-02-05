معلومات خطيرة بشأن الدور التركي الإيراني في العائلة المالكة القطرية قبل الإطاحة بـ«عبد الله آل ثاني»

أنقرة(صدى):

كشفت تقارير مخابراتية عن معلومات خطيرة حول الدور التركي والإيراني قبل الإطاحة برئيس الوزراء القطري السابق الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني .

وأكدت التقارير أن خلافات شديدة وقعت في الأسرة المالكة القطرية وازدادت بين تميم وناصر في قصر الأمير بسبب منح قطر 3 مليارات دولار كدية لإيران عن مقتل سليماني ، فضلاً عن خطة “تميم ” لزيادة القواعد العسكرية التركية في الدوحة ، خاصة ً بعد قول رئيس الوزراء السابق : أخاف نندم على جية الأتراك ولا يطلعون بعدين .. ما سبب الإطاحة به .

وأكد التقرير الذي سلطت صحف أجنبية الضوء عليه أن الدوحة تقترب أكثر من إيران وتوسعت في علاقتها مع الحكومة الصديقة في أنقرة على حساب الدول العربية ، في سلوك لم يعد يُجدى التفاوض بشأنه .

وكانت تقارير قد كشفت أيضاً عن فساد طال رئيس وزراء قطر الجديد خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ، حينما كان رئيس ديوان الشيخ تميم منها قضايا فساد دولية تتعلق ببطولات ألعاب العالم للقوى .