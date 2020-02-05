ساركوزي: لما أشاهد مكانًا جميلًا مثل «العُلا» (فيديو)

وكالات(صدى):

أعرب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، عن انبهاره بمدينة العُلا، مؤكدًا أنه لم يُشاهد مكانًا جميلًا في حياته مثلها.

وأشاد بالانفتاح الذي تشهده المملكة خلال العامين الماضيين، مضيفًا: «شيء جيد لكن يجب ألا ننسى الأصول فالبلد الذي لا يحترم أصوله هو بلد يموت».

وأكد أن التفكير في العالم الجديد فقط ونسيان أًصولنا هو بمثابة «فقدان الذات»، متابعًا: «فالبلد الذي لا يهتم بثقافته ليس بلد متقدم، فالأمر ليس أن نكون متقدمين وإنما يجب الاهتمام بالجذور أيضًا وهذا هو الرهان».