ساركوزي: لما أشاهد مكانًا جميلًا مثل «العُلا» (فيديو)
أعرب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، عن انبهاره بمدينة العُلا، مؤكدًا أنه لم يُشاهد مكانًا جميلًا في حياته مثلها.
وأشاد بالانفتاح الذي تشهده المملكة خلال العامين الماضيين، مضيفًا: «شيء جيد لكن يجب ألا ننسى الأصول فالبلد الذي لا يحترم أصوله هو بلد يموت».
وأكد أن التفكير في العالم الجديد فقط ونسيان أًصولنا هو بمثابة «فقدان الذات»، متابعًا: «فالبلد الذي لا يهتم بثقافته ليس بلد متقدم، فالأمر ليس أن نكون متقدمين وإنما يجب الاهتمام بالجذور أيضًا وهذا هو الرهان».
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