إعفاء أهالي الدرعية من رسوم دخول حي الطريف

نايف السالم(صدى):

كشف المدير التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري أنزريلو، اليوم الأربعاء، أن رسوم الدخول لحي الطريف التاريخي ستكون رمزية وأن أهالي محافظة الدرعية سيُعفون منها؛ لافتًا إلى أن حي طريف والذي تبلغ مساحته 235 ألف م2، أصبح جاهزاً لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح.

وأوضح جيري أنزريلو، أن المطاعم ستكون في حي البجيري فقط وعددها 22 مطعمًا فضلاً عن المقاهي، وسترتبط جميعها بحي طريف عبر جسور وستطل على جميع مناطق الدرعية؛ مشيرًا إلى أن هيئة تطوير بوابة الدرعية ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، لتحديد موعد الافتتاح الرسمي.