دوري المحترفين يحتل صدارة «الأغلى آسيويًا»

نواف السالم(صدى):

احتل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صدارة التصنيف الآسيوي، بصفته الدوري الأغلى في القارة خلال يناير الجاري؛ حيث حقق تفوقًا كبيرًا على الدوريات الصينية واليابانية والكورية.

وأوضح «ترانسفير ماركت» الألماني العالمي المختص بالقيمة السوقية للدوريات العالمية وانتقالات اللاعبين، أن دوري المحترفين يعد الدوري الأعلى قيمة سوقية من بين الدوريات العربية في القارتين الآسيوية والأفريقية، والـ23 عالمياً، حيث أتى بعد 10 دوريات في قارة أوروبا، و6 دوريات في قارتي أميركا الجنوبية والشمالية.

وأصبح دوري المحترفين أغلى قيمة سوقية من جميع دوريات أفريقيا وأوقيانوسيا، أي ما يوازي نصف الكرة الأرضية تقريباً؛ حيث بلغت 373.43 مليون يورو، متفوقاً على الدوري الصيني الذي تبلغ قيمته السوقية 366.70 مليون يورو، ثم الدوري الياباني الذي حل ثالثاً بقيمة سوقية بلغت 357.68 مليون يورو.