حسن كراني: الزائر القطبي يبدأ من الشمالية الجمعة
أوضح خبير الطقس والأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأربعاء، مسار الزائر القطبي الذي سيدخل أجواء المملكة.
وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية. السبت يغطي الشمال ويمتد ج حتى ينبع ” .
وأضاف: ” الأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى..ويتحرك جنوبا الاثنين حتى جنوب العاصمة. عودة التجمد عالشمال وصقيع يصل مداه جنوب الوسطى. الأربعاء والخميس يغطي الزائر الجزيرة. الجمعة دفء على الجزيرة ” .
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