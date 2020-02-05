حسن كراني: الزائر القطبي يبدأ من الشمالية الجمعة

الرياض(صدى):

أوضح خبير الطقس والأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأربعاء، مسار الزائر القطبي الذي سيدخل أجواء المملكة.

وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية. السبت يغطي الشمال ويمتد ج حتى ينبع ” .

وأضاف: ” الأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى..ويتحرك جنوبا الاثنين حتى جنوب العاصمة. عودة التجمد عالشمال وصقيع يصل مداه جنوب الوسطى. الأربعاء والخميس يغطي الزائر الجزيرة. الجمعة دفء على الجزيرة ” .