«حساب المواطن» يكشف عدم صدور مبالغ الدعم لشهر فبراير
أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء عدم صدور مبالغ الدعم المستحقة لشهر فبراير والتى من المقرر صرفها في موعدها يوم 10 فبراير الجاري .
وقال برنامج حساب المواطن أنه يمكن معرفة قيمة الإستحقاق لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية وذلك عبر الرابط التالي : هنـــــــــــا
الجدير بالذكر أن شروط الأهلية تشمل أن يكون المتقدم من المواطنين ويُستثنى من ذلك زوج المواطنة والزوجة الأجنبية وابن وابنة المواطنة ، وحاملو بطاقات التنقل وألا يقيم المستفيد خارج المملكة أكثر من 90 يوم في آخر عام قبل التقدم للحصول على الدعم .
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