رجل أعمال يحرق مليون دولار نقدًا نكاية بطليقته

أوتاوا(صدى):

أقدم رجل أعمال كندي، على إحراق أكثر من مليون دولار نقدًا؛ لمنع طليقته من الحصول عليها كنفقة.

وأكد بروس ماكونفيل (55 عاما)، أنه أحرق الأموال بسبب إصابته بالإحباط، بعد أن قِيل له إنه يحتاج إلى دفع مئات الآلاف من الدولارات كنفقة للأطفال وزوجته.

وحكم القاضي على بروس لمدة 30 يوما وأمره أن يقول الحقيقة بشأن مكان وجود النقود، إذ لم يُصدقه.

ويواجه رجل الأعمال، اتهامات ببيع ممتلكاته وأعماله التجارية سرا قبل حرق الأموال في مناسبتين منفصلتين، وكذلك تجاهل أمر المحكمة العليا بدفع 300 ألف دولار للمحكمة.