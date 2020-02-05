الذهب يرتفع بفضل الطلب على الملاذات الآمنة بسبب فيروس كورونا

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متعافية بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة مع تنامي الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.

وكسب الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1561.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش بعدما تراجع 1.5 بالمئة أمس الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1565.60 دولار.